Премьера:
28.11.2024
 
Режиссер:
Лука Рукавина, Кристиан Милич, Дино Крпан
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Мелодрама, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
80 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Кет — веселый и задорный сверчок, глава музыкальной группы «Сверчкеты». Они поют песни, радуются жизни и не обращают внимания на скорое наступление зимы. Однажды Кет встречает прекрасную муравьиху Антуанетту и влюбляется в нее с первого взгляда. Трудолюбивая Антуанетта решает, что должна помочь Кету и его друзьям подготовиться к зиме. В противном случае — им ее не пережить.

