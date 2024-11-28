Премьера: 28.11.2024

Режиссер: Лука Рукавина, Кристиан Милич, Дино Крпан

Жанр: Анимационный, Приключение, Мелодрама, CategoryForKids

Продолжительноcть: 80 минут

Возрастные ограничения: 6+

Кет — веселый и задорный сверчок, глава музыкальной группы «Сверчкеты». Они поют песни, радуются жизни и не обращают внимания на скорое наступление зимы. Однажды Кет встречает прекрасную муравьиху Антуанетту и влюбляется в нее с первого взгляда. Трудолюбивая Антуанетта решает, что должна помочь Кету и его друзьям подготовиться к зиме. В противном случае — им ее не пережить.