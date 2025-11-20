  1. Моя Слобода
Сущность

Сущность

Премьера:
20.11.2025
 
Режиссер:
Дилан Сотерн
  
Актеры:
Бенедикт Камбербатч, Дэвид Тьюлис, Джесси Кейв, Сэм Спрьюэлл, Винетта Робинсон, Лео Билл, Тим Плистер, Адам Бэзил, Лесли Молони, Гарри Купер, Пьер Бергман, Эрик Лампар, Клэр Картрайт, Йоаким Скарли, Мэттью Джон Райт
  
Жанр:
Драматический, Ужасы, Триллер
  
Продолжительноcть:
98 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Талантливого иллюстратора и его семью начинает преследовать загадочная сущность, питающаяся страхами. Пока сущность окончательно не обрела над ними власть, им предстоит выяснить, что это — плод воображения или проявление сверхъестественного.

