Стометровка
Премьера:
27.11.2025
Режиссер:
Кэндзи Иваисава
Жанр:
Анимационный, Аниме, Драматический, Спортивный
Продолжительноcть:
106 минут
Возрастные ограничения:
12+
Тогаси — талантливый бегун, которому нет равных в спринте. Все меняется с появлением Комии — упорного новичка без техники, но с железной волей. Их дружба постепенно превращается в соперничество, и спустя годы они вновь встречаются на старте, чтобы выяснить, кто действительно быстрее.
Сегодня
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
18 - 27 ноября
8 - 26 ноября
25 ноября, вторник 00:00
20 сентября - 26 ноября
26 ноября, среда 00:00
3 февраля - 29 ноября 2024