Стометровка

Премьера:
27.11.2025
 
Режиссер:
Кэндзи Иваисава
  
Жанр:
Анимационный, Аниме, Драматический, Спортивный
  
Продолжительноcть:
106 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Тогаси — талантливый бегун, которому нет равных в спринте. Все меняется с появлением Комии — упорного новичка без техники, но с железной волей. Их дружба постепенно превращается в соперничество, и спустя годы они вновь встречаются на старте, чтобы выяснить, кто действительно быстрее.

