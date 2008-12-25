  1. Моя Слобода
Стиляги

Страна:
Россия
 
Премьера:
25.12.2008
 
Режиссер:
Валерий Тодоровский
  
Актеры:
Антон Шагин, Оксана Акиньшина, Максим Матвеев, Игорь Войнаровский, Екатерина Вилкова, Сергей Гармаш, Олег Янковский, Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Алексей Горбунов, Евгения Брик, Ольга Смирнова, Яна Буйко, Сергей Ларин, Людмила Соловьева, Иван Николаев
  
Жанр:
Музыкальный, Мелодрама
  
Продолжительноcть:
136 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 
Рейтинг:
6.90
 
 

Москва, 1955 год. Образцовый комсомолец Мэлс помогает бороться со стилягами — поклонниками буги-вуги, джаза и модной одежды. Но его жизнь кардинально меняется, когда в подпольном танцевальном клубе он встречает девушку по прозвищу Польза и влюбляется в нее. Теперь Мэлсу предстоит не только освоиться в обществе стиляг, но и отстоять свои новые идеалы.

