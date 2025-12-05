Специалист
Премьера:
05.12.2025
Режиссер:
Адитья Дхар
Актеры:
Сара Арджун, Ранвир Сингх, Арджун Рампал, Мадхаван, Санджай Датт, Акшай Кханна, Удайбир Сандху, Ракеш Беди, Мир Салман, Манав Гохил, Машхур Амрохи, Ярослав Швец
Жанр:
Боевик, Приключение, Драматический
Продолжительноcть:
212 минуты
Возрастные ограничения:
18+
«Специалист» — это звездная сага, вдохновленная невероятными реальными событиями, действие которой разворачивается в мрачной атмосфере преступного мира на фоне индийского патриотизма, с боевыми сценами, шекспировскими предательствами и шпионажем.
7 декабря, воскресенье
|
20:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:10
18:30
7 декабря, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:05
18 ноября - 9 декабря
20 сентября - 10 декабря
4 - 10 декабря
6 декабря, суббота 00:00
28 декабря - 13 декабря 2023
6 июля - 13 декабря 2024