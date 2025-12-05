Премьера: 05.12.2025

Режиссер: Адитья Дхар

Актеры: Сара Арджун, Ранвир Сингх, Арджун Рампал, Мадхаван, Санджай Датт, Акшай Кханна, Удайбир Сандху, Ракеш Беди, Мир Салман, Манав Гохил, Машхур Амрохи, Ярослав Швец

Жанр: Боевик, Приключение, Драматический

Продолжительноcть: 212 минуты

Возрастные ограничения: 18+

«Специалист» — это звездная сага, вдохновленная невероятными реальными событиями, действие которой разворачивается в мрачной атмосфере преступного мира на фоне индийского патриотизма, с боевыми сценами, шекспировскими предательствами и шпионажем.