Сожалею о тебе
Премьера:
11.12.2025
Режиссер:
Джош Бун
Актеры:
Маккенна Грейс, Мейсон Темз, Уилла Фицджералд, Дейв Франко, Клэнси Браун, Скотт Иствуд, Эллисон Уилльямс, Сэм Морелос, Курт Юэ, Марсель ЛеБлан
Жанр:
Мелодрама
Продолжительноcть:
117 минут
Возрастные ограничения:
18+
Морган и ее шестнадцатилетняя дочь Клара больше всего хотят быть непохожими друг на друга. Мать боится, что дочь повторит ее ошибки молодости. Дочь же, свободолюбивая и упрямая, идет своим путем. В результате личной трагедии их мир рушится, и в поисках утешения мать сближается с давним другом, а Клара знакомится с местным сердцеедом и хулиганом. Ведь когда жизнь тянет на дно, только любовь дает крылья и силы жить дальше!
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 декабря, пятница
|
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:05
|Алмаз Синема
13 декабря, суббота
|
21:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:10
|Алмаз Синема
|
00:05
|Алмаз Синема
14 декабря, воскресенье
|
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
23:10
|Алмаз Синема
15 декабря, понедельник
|
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
16 декабря, вторник
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
23:10
|Алмаз Синема
|
00:10
|Алмаз Синема
17 декабря, среда
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
23:10
|Алмаз Синема
