  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Соленая тропа - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Соленая тропа

Соленая тропа

Премьера:
13.11.2025
 
Режиссер:
Марианна Эллиотт
  
Актеры:
Джиллиан Андерсон, Джейсон Айзекс, Денис Лилл, Ребекка Айнесон, Такер Сент-Ивани, Оливия Эдвардс, Пол Морел, Ангус Райт, Тэмлин Хендерсон, Гермиона Норрис, Джеймс Лэнс, Меган Пласито
  
Жанр:
Биография, Драматический
  
Продолжительноcть:
115 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Судьба обрушивает серьезные испытания на семейную пару — Рэйнор и Мота, но, потеряв все, что имели, они принимают неожиданное решение отправиться в путешествие по самому длинному маршруту в Англии, знаменитому своей суровой красотой. За год странствий они заново открывают мир, друг друга и силу, способную преодолеть любые трудности.

0
Касса
Шелби-Оукс. Город-призрак
5 - 13 ноября
Алмаз Синема
Август
20 сентября - 12 ноября
Алмаз Синема
Время брутализма
16 ноября, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Басня
11 мая - 12 ноября 2023
Алмаз Синема
Дракула
11 сентября - 12 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Я — Мартин Парр
15 - 22 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.