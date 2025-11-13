Соленая тропа
Премьера:
13.11.2025
Режиссер:
Марианна Эллиотт
Актеры:
Джиллиан Андерсон, Джейсон Айзекс, Денис Лилл, Ребекка Айнесон, Такер Сент-Ивани, Оливия Эдвардс, Пол Морел, Ангус Райт, Тэмлин Хендерсон, Гермиона Норрис, Джеймс Лэнс, Меган Пласито
Жанр:
Биография, Драматический
Продолжительноcть:
115 минут
Возрастные ограничения:
18+
Судьба обрушивает серьезные испытания на семейную пару — Рэйнор и Мота, но, потеряв все, что имели, они принимают неожиданное решение отправиться в путешествие по самому длинному маршруту в Англии, знаменитому своей суровой красотой. За год странствий они заново открывают мир, друг друга и силу, способную преодолеть любые трудности.
