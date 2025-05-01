Сокровища гномов

Премьера: 01.05.2025

Режиссер: Александр Бабаев, Василий Ровенский

Актеры: Никита Кологривый, Анастасия Уколова, Михаил Орлов, Владимир Сычев, Алиса Руденко, Андрей Свиридов, Анна Глаубэ, Антон Шурцов, Всеволод Клименок, Светлана Смирнова, Анатолий Ронжин, Александр Аверин, Марина Налетова

Жанр: Приключение, Комедия, CategoryForKids

Продолжительноcть: 93 минуты

Возрастные ограничения: 6+

Рейтинг: 7.40

Рома — типичный авантюрист, но многое в его жизни не складывается. Развод, проблемы с бизнесом… От отчаяния и в надежде расплатиться с долгами он решается на обман и вписывает себя в завещание одинокого старика, соседа по даче. Рома даже не подозревает, что вместе с домом и участком получит… четырех живых гномов. Но вместо добродушных помощников он сталкивается с упрямыми, ворчливыми и не самыми приятными спутниками, которые к тому же не слишком ему доверяют. Гномы способны находить клады, но только ради благих дел — и Роме придется постараться, чтобы убедить их в своей «чистоте помыслов». Он готов помогать всем подряд, раздавать щедрые обещания и изображать заботливого человека, лишь бы заполучить главное сокровище.