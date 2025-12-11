Премьера: 11.12.2025

Режиссер: Александр Бабаев

Актеры: Дмитрий Чеботарев, Екатерина Темнова, Карина Разумовская, Александр Самойленко, Полина Максимова, Александр Жуков, Сергей Авдеев, Владимир Левченко, Александр Мараков, Никита Родионов, Евгений Петров, Филипп Бледный

Жанр: Приключение, Фэнтези, Комедия, CategoryForKids

Продолжительноcть: 98 минут

Возрастные ограничения: 6+

В этот Новый год волшебный мир рушится, магия Деда Мороза слабеет, и этим решает воспользоваться злая колдунья Вьюга. Она предает Деда Мороза и отправляется в мир людей, чтобы укрыть его вечной стужей. И теперь вся надежда на ожившего снеговика, которого слепила девочка Варя. Лишь вместе им под силу отыскать древний источник магии и разгадать загадки времени, чтобы победить злодейку Вьюгу и вернуть праздник!