Снеговик
Премьера:
11.12.2025
Режиссер:
Александр Бабаев
Актеры:
Дмитрий Чеботарев, Екатерина Темнова, Карина Разумовская, Александр Самойленко, Полина Максимова, Александр Жуков, Сергей Авдеев, Владимир Левченко, Александр Мараков, Никита Родионов, Евгений Петров, Филипп Бледный
Жанр:
Приключение, Фэнтези, Комедия, CategoryForKids
Продолжительноcть:
98 минут
Возрастные ограничения:
6+
В этот Новый год волшебный мир рушится, магия Деда Мороза слабеет, и этим решает воспользоваться злая колдунья Вьюга. Она предает Деда Мороза и отправляется в мир людей, чтобы укрыть его вечной стужей. И теперь вся надежда на ожившего снеговика, которого слепила девочка Варя. Лишь вместе им под силу отыскать древний источник магии и разгадать загадки времени, чтобы победить злодейку Вьюгу и вернуть праздник!
Сегодня
|
10:00
|Алмаз Синема
|
10:20
|Люксор Тула
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:40
|Алмаз Синема
|
13:50
|Люксор Тула
|
17:20
|Люксор Тула
Завтра
|
10:00
|Алмаз Синема
|
10:20
|Люксор Тула
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:40
|Алмаз Синема
|
13:50
|Люксор Тула
|
17:20
|Люксор Тула
13 декабря, суббота
|
09:45
|Алмаз Синема
|
10:20
|Люксор Тула
|
10:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
|Алмаз Синема
|
13:50
|Люксор Тула
|
17:20
|Люксор Тула
14 декабря, воскресенье
|
09:45
|Алмаз Синема
|
10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
|Люксор Тула
|
11:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
|Алмаз Синема
|
13:50
|Люксор Тула
|
17:20
|Люксор Тула
15 декабря, понедельник
|
09:50
|Алмаз Синема
|
10:20
|Люксор Тула
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
|Алмаз Синема
|
13:50
|Люксор Тула
|
17:20
|Люксор Тула
16 декабря, вторник
|
09:45
|Алмаз Синема
|
10:20
|Люксор Тула
|
10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
|Алмаз Синема
|
13:50
|Люксор Тула
|
17:20
|Люксор Тула
17 декабря, среда
|
09:45
|Алмаз Синема
|
10:20
|Люксор Тула
|
10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
|Алмаз Синема
|
13:50
|Люксор Тула
|
17:20
|Люксор Тула
