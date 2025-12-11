  1. Моя Слобода
Снеговик

Снеговик

Премьера:
11.12.2025
 
Режиссер:
Александр Бабаев
  
Актеры:
Дмитрий Чеботарев, Екатерина Темнова, Карина Разумовская, Александр Самойленко, Полина Максимова, Александр Жуков, Сергей Авдеев, Владимир Левченко, Александр Мараков, Никита Родионов, Евгений Петров, Филипп Бледный
  
Жанр:
Приключение, Фэнтези, Комедия, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
98 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

В этот Новый год волшебный мир рушится, магия Деда Мороза слабеет, и этим решает воспользоваться злая колдунья Вьюга. Она предает Деда Мороза и отправляется в мир людей, чтобы укрыть его вечной стужей. И теперь вся надежда на ожившего снеговика, которого слепила девочка Варя. Лишь вместе им под силу отыскать древний источник магии и разгадать загадки времени, чтобы победить злодейку Вьюгу и вернуть праздник!

Сегодня
10:00
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
10:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40
Алмаз Синема
13:50
Люксор Тула
17:20
Люксор Тула
Завтра
10:00
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
10:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40
Алмаз Синема
13:50
Люксор Тула
17:20
Люксор Тула
13 декабря, суббота
09:45
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
10:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Алмаз Синема
13:50
Люксор Тула
17:20
Люксор Тула
14 декабря, воскресенье
09:45
Алмаз Синема
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10:20
Люксор Тула
11:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Алмаз Синема
13:50
Люксор Тула
17:20
Люксор Тула
15 декабря, понедельник
09:50
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
10:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55
Алмаз Синема
13:50
Люксор Тула
17:20
Люксор Тула
16 декабря, вторник
09:45
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Алмаз Синема
13:50
Люксор Тула
17:20
Люксор Тула
17 декабря, среда
09:45
Алмаз Синема
10:20
Люксор Тула
10:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Алмаз Синема
13:50
Люксор Тула
17:20
Люксор Тула
Расписание на все дни
