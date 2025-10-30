  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Шелби-Оукс. Город-призрак - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Шелби-Оукс. Город-призрак

Шелби-Оукс. Город-призрак

Премьера:
30.10.2025
 
Режиссер:
Крис Стакман
  
Актеры:
Кит Дэвид, Майкл Бич, Камилла Салливан, Брендан Секстон III, Робин Бартлетт, Фыонг Кубаки, Чарли Талберт, Сара Войт, Джон Майкл Симпсон, Рик Монтгомери-мл.
  
Жанр:
Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
91 минута
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Двенадцать лет назад Райли Бреннан вместе с друзьями отправилась в город-призрак Шелби-Оукс и пропала без вести. Узнав новые подробности исчезновения, ее сестра Мия решает сама поехать в заброшенный город, чтобы раскрыть его тайны. Но границы между реальностью и потусторонним начинают стираться, и теперь ей предстоит столкнуться с демонами прошлого, которые не отпускают ее семью.

0
Касса
Дракула
11 сентября - 12 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Басня
11 мая - 12 ноября 2023
Алмаз Синема
Август
20 сентября - 12 ноября
Алмаз Синема
Шелби-Оукс. Город-призрак
5 - 13 ноября
Алмаз Синема
Время брутализма
16 ноября, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Я — Мартин Парр
15 - 22 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.