Шелби-Оукс. Город-призрак
Премьера:
30.10.2025
Режиссер:
Крис Стакман
Актеры:
Кит Дэвид, Майкл Бич, Камилла Салливан, Брендан Секстон III, Робин Бартлетт, Фыонг Кубаки, Чарли Талберт, Сара Войт, Джон Майкл Симпсон, Рик Монтгомери-мл.
Жанр:
Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
91 минута
Возрастные ограничения:
18+
Двенадцать лет назад Райли Бреннан вместе с друзьями отправилась в город-призрак Шелби-Оукс и пропала без вести. Узнав новые подробности исчезновения, ее сестра Мия решает сама поехать в заброшенный город, чтобы раскрыть его тайны. Но границы между реальностью и потусторонним начинают стираться, и теперь ей предстоит столкнуться с демонами прошлого, которые не отпускают ее семью.
