Шелби-Оукс. Город-призрак

Премьера: 30.10.2025

Режиссер: Крис Стакман

Актеры: Кит Дэвид, Майкл Бич, Камилла Салливан, Брендан Секстон III, Робин Бартлетт, Фыонг Кубаки, Чарли Талберт, Сара Войт, Джон Майкл Симпсон, Рик Монтгомери-мл.

Жанр: Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 91 минута

Возрастные ограничения: 18+

Двенадцать лет назад Райли Бреннан вместе с друзьями отправилась в город-призрак Шелби-Оукс и пропала без вести. Узнав новые подробности исчезновения, ее сестра Мия решает сама поехать в заброшенный город, чтобы раскрыть его тайны. Но границы между реальностью и потусторонним начинают стираться, и теперь ей предстоит столкнуться с демонами прошлого, которые не отпускают ее семью.