Шальная императрица

Премьера:
04.12.2025
 
Режиссер:
Радда Новикова
  
Актеры:
Ирина Пегова, Ангелина Стречина, Зоя Бербер, Алиса Стасюк, Кирилл Зайцев, Федор Гамалея, Илья Колецкий, Елизавета Гуреева, Сергей Бледных, Илья Старосельский, Никита Владимиров
  
Жанр:
Приключение, Фэнтези, Комедия
  
Продолжительноcть:
99 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Санкт-Петербург. Подруги Лера, Валя и Оля ради смеха проводят мистический ритуал, и вдруг на кухне среди свечей материализуется сама Екатерина Великая. Императрица в короне стремительно осваивает XXI век: пробует капучино, в приложении такси ищет тариф «Карета», а ночью с блеском открывает для себя танцпол. Подруги в восторге, пока не замечают, что реальность вокруг начинает меняться.

Сегодня
18:40
Люксор Тула
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:55
Кинотеатр (Суворов)
21:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20
Алмаз Синема
21:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:10
Люксор Тула
23:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50
Алмаз Синема
Завтра
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:55
Кинотеатр (Суворов)
20:00
Люксор Тула
21:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:20
Алмаз Синема
22:10
Люксор Тула
23:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50
Алмаз Синема
6 декабря, суббота
10:20
Люксор Тула
18:40
Люксор Тула
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:55
Кинотеатр (Суворов)
21:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:55
Алмаз Синема
7 декабря, воскресенье
10:20
Люксор Тула
18:40
Люксор Тула
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:55
Кинотеатр (Суворов)
21:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:30
Алмаз Синема
23:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 декабря, понедельник
10:20
Люксор Тула
18:40
Люксор Тула
19:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:55
Кинотеатр (Суворов)
21:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:30
Алмаз Синема
9 декабря, вторник
10:20
Люксор Тула
18:40
Люксор Тула
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:55
Кинотеатр (Суворов)
21:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
21:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30
Алмаз Синема
10 декабря, среда
10:20
Люксор Тула
18:40
Люксор Тула
19:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:55
Кинотеатр (Суворов)
21:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20
Кинотеатр 3D (Одоев)
22:55
Алмаз Синема
0
