Шальная императрица
Премьера:
04.12.2025
Режиссер:
Радда Новикова
Актеры:
Ирина Пегова, Ангелина Стречина, Зоя Бербер, Алиса Стасюк, Кирилл Зайцев, Федор Гамалея, Илья Колецкий, Елизавета Гуреева, Сергей Бледных, Илья Старосельский, Никита Владимиров
Жанр:
Приключение, Фэнтези, Комедия
Продолжительноcть:
99 минут
Возрастные ограничения:
18+
Санкт-Петербург. Подруги Лера, Валя и Оля ради смеха проводят мистический ритуал, и вдруг на кухне среди свечей материализуется сама Екатерина Великая. Императрица в короне стремительно осваивает XXI век: пробует капучино, в приложении такси ищет тариф «Карета», а ночью с блеском открывает для себя танцпол. Подруги в восторге, пока не замечают, что реальность вокруг начинает меняться.
Сегодня
|
18:40
|Люксор Тула
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:55
|Кинотеатр (Суворов)
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Алмаз Синема
|
21:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:10
|Люксор Тула
|
23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50
|Алмаз Синема
Завтра
6 декабря, суббота
|
10:20
|Люксор Тула
|
18:40
|Люксор Тула
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:55
|Кинотеатр (Суворов)
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:55
|Алмаз Синема
7 декабря, воскресенье
|
10:20
|Люксор Тула
|
18:40
|Люксор Тула
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:55
|Кинотеатр (Суворов)
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:30
|Алмаз Синема
|
23:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 декабря, понедельник
|
10:20
|Люксор Тула
|
18:40
|Люксор Тула
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:55
|Кинотеатр (Суворов)
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:30
|Алмаз Синема
9 декабря, вторник
|
10:20
|Люксор Тула
|
18:40
|Люксор Тула
|
19:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:55
|Кинотеатр (Суворов)
|
21:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:30
|Алмаз Синема
10 декабря, среда
|
10:20
|Люксор Тула
|
18:40
|Люксор Тула
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:55
|Кинотеатр (Суворов)
|
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
22:55
|Алмаз Синема
