Шальная императрица

Премьера: 04.12.2025

Режиссер: Радда Новикова

Актеры: Ирина Пегова, Ангелина Стречина, Зоя Бербер, Алиса Стасюк, Кирилл Зайцев, Федор Гамалея, Илья Колецкий, Елизавета Гуреева, Сергей Бледных, Илья Старосельский, Никита Владимиров

Жанр: Приключение, Фэнтези, Комедия

Продолжительноcть: 99 минут

Возрастные ограничения: 18+

Санкт-Петербург. Подруги Лера, Валя и Оля ради смеха проводят мистический ритуал, и вдруг на кухне среди свечей материализуется сама Екатерина Великая. Императрица в короне стремительно осваивает XXI век: пробует капучино, в приложении такси ищет тариф «Карета», а ночью с блеском открывает для себя танцпол. Подруги в восторге, пока не замечают, что реальность вокруг начинает меняться.