Сентиментальная ценность

Премьера: 20.11.2025

Режиссер: Йоаким Триер

Актеры: Эль Фэннинг, Стеллан Скарсгорд, Рената Рейнсве, Кори Майкл Смит, Инга Ибсдоттер Лиллеос

Жанр: Трагикомедия

Продолжительноcть: 132 минуты

Возрастные ограничения: 18+

После многих лет отсутствия Густав Борг, некогда знаменитый режиссер, возвращается к дочерям Норе и Агнес — не с извинениями, а с новым сценарием. Он предлагает Норе, актрисе театра, главную роль, но та отказывается, и ее место занимает голливудская звезда. Старый дом семьи, где живут чувства и воспоминания нескольких поколений, может стать идеальной съемочной площадкой, а вместе с этим — шансом принять и услышать друг друга.