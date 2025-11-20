  1. Моя Слобода
Сентиментальная ценность

Премьера:
20.11.2025
 
Режиссер:
Йоаким Триер
  
Актеры:
Эль Фэннинг, Стеллан Скарсгорд, Рената Рейнсве, Кори Майкл Смит, Инга Ибсдоттер Лиллеос
  
Жанр:
Трагикомедия
  
Продолжительноcть:
132 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

После многих лет отсутствия Густав Борг, некогда знаменитый режиссер, возвращается к дочерям Норе и Агнес — не с извинениями, а с новым сценарием. Он предлагает Норе, актрисе театра, главную роль, но та отказывается, и ее место занимает голливудская звезда. Старый дом семьи, где живут чувства и воспоминания нескольких поколений, может стать идеальной съемочной площадкой, а вместе с этим — шансом принять и услышать друг друга.

