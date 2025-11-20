Сентиментальная ценность
Премьера:
20.11.2025
Режиссер:
Йоаким Триер
Актеры:
Эль Фэннинг, Стеллан Скарсгорд, Рената Рейнсве, Кори Майкл Смит, Инга Ибсдоттер Лиллеос
Жанр:
Трагикомедия
Продолжительноcть:
132 минуты
Возрастные ограничения:
18+
После многих лет отсутствия Густав Борг, некогда знаменитый режиссер, возвращается к дочерям Норе и Агнес — не с извинениями, а с новым сценарием. Он предлагает Норе, актрисе театра, главную роль, но та отказывается, и ее место занимает голливудская звезда. Старый дом семьи, где живут чувства и воспоминания нескольких поколений, может стать идеальной съемочной площадкой, а вместе с этим — шансом принять и услышать друг друга.
Сегодня
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:25
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:15
3 февраля - 29 ноября 2024
18 - 27 ноября
20 сентября - 26 ноября
8 - 26 ноября
26 ноября, среда 00:00
25 ноября, вторник 00:00