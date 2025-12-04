  1. Моя Слобода
Семьянин

Семьянин

Премьера:
04.12.2025
 
Режиссер:
Дмитрий Власкин
  
Актеры:
Павел Деревянко, Юлия Снигирь, Татьяна Орлова, Валерий Афанасьев, Павел Ворожцов, Илья Лыков, Александра Тихонова, Марк-Малик Мурашкин
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
98 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Миллионер Георгий встречает свой день рождения в полном одиночестве. Будучи не совсем в трезвом уме, он требует от своего верного помощника Ильи к yтpy организовать ему настоящую семью. Каково же изумление Георгия, когда он просыпается в окружении жены, сына и дочери, которые заявляют, что они были у него всегда. Их слова подтверждают документы, семейные фото, работники, партнеры и даже родная мать Георгия. Теперь ему предстоит научиться быть мужем и отцом, и в этом деле деньгами все вопросы не решить.

Сегодня
11:10
Алмаз Синема
12:10
Люксор Тула
13:35
Иллизиум (Новомосковск)
15:20
Алмаз Синема
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10
Люксор Тула
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Алмаз Синема
20:05
Иллизиум (Новомосковск)
21:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
11:10
Алмаз Синема
12:10
Люксор Тула
13:35
Иллизиум (Новомосковск)
15:20
Алмаз Синема
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:10
Люксор Тула
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Алмаз Синема
20:05
Иллизиум (Новомосковск)
21:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 декабря, суббота
12:30
Люксор Тула
16:05
Алмаз Синема
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:30
Люксор Тула
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 декабря, воскресенье
12:30
Люксор Тула
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Алмаз Синема
18:30
Люксор Тула
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 декабря, понедельник
12:30
Люксор Тула
17:00
Алмаз Синема
18:30
Люксор Тула
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:25
Алмаз Синема
9 декабря, вторник
12:30
Люксор Тула
17:00
Алмаз Синема
18:30
Люксор Тула
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:25
Алмаз Синема
10 декабря, среда
12:30
Люксор Тула
16:05
Алмаз Синема
18:30
Люксор Тула
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:25
Алмаз Синема
0
