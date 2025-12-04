Премьера: 04.12.2025

Режиссер: Дмитрий Власкин

Актеры: Павел Деревянко, Юлия Снигирь, Татьяна Орлова, Валерий Афанасьев, Павел Ворожцов, Илья Лыков, Александра Тихонова, Марк-Малик Мурашкин

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 98 минут

Возрастные ограничения: 16+

Миллионер Георгий встречает свой день рождения в полном одиночестве. Будучи не совсем в трезвом уме, он требует от своего верного помощника Ильи к yтpy организовать ему настоящую семью. Каково же изумление Георгия, когда он просыпается в окружении жены, сына и дочери, которые заявляют, что они были у него всегда. Их слова подтверждают документы, семейные фото, работники, партнеры и даже родная мать Георгия. Теперь ему предстоит научиться быть мужем и отцом, и в этом деле деньгами все вопросы не решить.