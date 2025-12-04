Семьянин
Премьера:
04.12.2025
Режиссер:
Дмитрий Власкин
Актеры:
Павел Деревянко, Юлия Снигирь, Татьяна Орлова, Валерий Афанасьев, Павел Ворожцов, Илья Лыков, Александра Тихонова, Марк-Малик Мурашкин
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
98 минут
Возрастные ограничения:
16+
Миллионер Георгий встречает свой день рождения в полном одиночестве. Будучи не совсем в трезвом уме, он требует от своего верного помощника Ильи к yтpy организовать ему настоящую семью. Каково же изумление Георгия, когда он просыпается в окружении жены, сына и дочери, которые заявляют, что они были у него всегда. Их слова подтверждают документы, семейные фото, работники, партнеры и даже родная мать Георгия. Теперь ему предстоит научиться быть мужем и отцом, и в этом деле деньгами все вопросы не решить.
6 июля - 13 декабря 2024
18 ноября - 9 декабря
20 сентября - 10 декабря
6 декабря, суббота 00:00
28 декабря - 13 декабря 2023
4 - 10 декабря