Сахарная фабрика
Премьера:
11.12.2025
Режиссер:
Ави Сурьяди
Актеры:
Арбани Ясиз, Эрсья Аурелия, Эрика Карлина, Буки Б.Мансюр, Вави Зихан, Бенидиктус Сирегар, Ариф Альфиансьях, Садана Агунг Сулистья, Йоно Бакри, Азела Путри
Жанр:
Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
133 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Семеро друзей вместе с десятками других людей отправляются на сахарный завод для сезонной работы во время сбора урожая. Сперва работа проходит гладко, но однажды девушка выходит ночью из общежития и следует за загадочной фигурой. Вскоре рабочих охватывает страх: на производстве начинают происходить странные несчастные случаи, а через некоторое время сотрудники завода находят безжизненное тело одного из рабочих.
Сегодня
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 декабря, суббота
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 декабря, воскресенье
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 декабря, понедельник
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 декабря, вторник
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 декабря, среда
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
