Сахарная фабрика

Сахарная фабрика

Премьера:
11.12.2025
 
Режиссер:
Ави Сурьяди
  
Актеры:
Арбани Ясиз, Эрсья Аурелия, Эрика Карлина, Буки Б.Мансюр, Вави Зихан, Бенидиктус Сирегар, Ариф Альфиансьях, Садана Агунг Сулистья, Йоно Бакри, Азела Путри
  
Жанр:
Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
133 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Семеро друзей вместе с десятками других людей отправляются на сахарный завод для сезонной работы во время сбора урожая. Сперва работа проходит гладко, но однажды девушка выходит ночью из общежития и следует за загадочной фигурой. Вскоре рабочих охватывает страх: на производстве начинают происходить странные несчастные случаи, а через некоторое время сотрудники завода находят безжизненное тело одного из рабочих.

