Сахарная фабрика

Премьера: 11.12.2025

Режиссер: Ави Сурьяди

Актеры: Арбани Ясиз, Эрсья Аурелия, Эрика Карлина, Буки Б.Мансюр, Вави Зихан, Бенидиктус Сирегар, Ариф Альфиансьях, Садана Агунг Сулистья, Йоно Бакри, Азела Путри

Жанр: Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 133 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Семеро друзей вместе с десятками других людей отправляются на сахарный завод для сезонной работы во время сбора урожая. Сперва работа проходит гладко, но однажды девушка выходит ночью из общежития и следует за загадочной фигурой. Вскоре рабочих охватывает страх: на производстве начинают происходить странные несчастные случаи, а через некоторое время сотрудники завода находят безжизненное тело одного из рабочих.