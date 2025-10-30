Россия, я люблю тебя

Премьера: 13.11.2025

Режиссер: Алексей Нужный, Николай Хомерики, Константин Богомолов, Алексей Куприянов, Матвей Врачев, Наталья Борисова, Никита Севастьянов, Полина Феоктистова

Продолжительноcть: 81 минута

Возрастные ограничения: 12+

Киноальманах из восьми историй, снятых в разных российских городах разными режиссерами — опытными и молодыми. Смешные, трогательные, нежные — все эти новеллы объединяет одно: они раскрывают разные грани любви к Родине.