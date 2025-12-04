Роман с того света
Премьера:
04.12.2025
Режиссер:
Константин Шелягин
Актеры:
Дмитрий Блажко, Прохор Дубравин, Игорь Гаспарян, Маргарита Шерш, Екатерина Балабина, Константин Шелягин, Павел Баршак, Савелий Наумов, Павел Кассинский, Нелли Неведина, Иван Моховиков, Игорь Колесников, Максим Мальцев, Наталия Хорошун
Жанр:
Фантастика, Комедия
Продолжительноcть:
95 минут
Возрастные ограничения:
18+
1989 год. Юный водитель мусоровоза и музыкант Рома, далекий от идеалов добродетели, находят ковер с мистическими свойствами, который переносит его в будущее, чтобы он мог исправить ошибки прошлого.
Сегодня
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 декабря, суббота
|
23:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 декабря, воскресенье
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 декабря, понедельник
|
16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 декабря, вторник
|
16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 декабря, среда
|
16:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
