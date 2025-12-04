Роман с того света

Премьера: 04.12.2025

Режиссер: Константин Шелягин

Актеры: Дмитрий Блажко, Прохор Дубравин, Игорь Гаспарян, Маргарита Шерш, Екатерина Балабина, Константин Шелягин, Павел Баршак, Савелий Наумов, Павел Кассинский, Нелли Неведина, Иван Моховиков, Игорь Колесников, Максим Мальцев, Наталия Хорошун

Жанр: Фантастика, Комедия

Продолжительноcть: 95 минут

Возрастные ограничения: 18+

1989 год. Юный водитель мусоровоза и музыкант Рома, далекий от идеалов добродетели, находят ковер с мистическими свойствами, который переносит его в будущее, чтобы он мог исправить ошибки прошлого.