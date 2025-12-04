  1. Моя Слобода
Роман с того света

Роман с того света

Премьера:
04.12.2025
 
Режиссер:
Константин Шелягин
  
Актеры:
Дмитрий Блажко, Прохор Дубравин, Игорь Гаспарян, Маргарита Шерш, Екатерина Балабина, Константин Шелягин, Павел Баршак, Савелий Наумов, Павел Кассинский, Нелли Неведина, Иван Моховиков, Игорь Колесников, Максим Мальцев, Наталия Хорошун
  
Жанр:
Фантастика, Комедия
  
Продолжительноcть:
95 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

1989 год. Юный водитель мусоровоза и музыкант Рома, далекий от идеалов добродетели, находят ковер с мистическими свойствами, который переносит его в будущее, чтобы он мог исправить ошибки прошлого.

