Разрушитель миров

Премьера: 06.11.2025

Режиссер: Брэд Андерсон

Актеры: Люк Эванс, Милла Йовович, Медоу Уилльямс, Мила Харрис, Билли Булле, Чарис Агбонлахор, Стивен Калверт, Кевин Глинн, Крис Финлейсон, Лора Ди

Жанр: Боевик, Фантастика

Продолжительноcть: 96 минут

Возрастные ограничения: 16+

Пять лет назад из-за разрыва реальности в наш мир проникли существа из другого измерения. Отец прячет дочь на удаленном острове, готовя ее к будущим сражениям. Но вскоре они осознают, что безопасных мест на Земле больше не существует.