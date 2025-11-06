  1. Моя Слобода
Разрушитель миров

Разрушитель миров

Премьера:
06.11.2025
 
Режиссер:
Брэд Андерсон
  
Актеры:
Люк Эванс, Милла Йовович, Медоу Уилльямс, Мила Харрис, Билли Булле, Чарис Агбонлахор, Стивен Калверт, Кевин Глинн, Крис Финлейсон, Лора Ди
  
Жанр:
Боевик, Фантастика
  
Продолжительноcть:
96 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Пять лет назад из-за разрыва реальности в наш мир проникли существа из другого измерения. Отец прячет дочь на удаленном острове, готовя ее к будущим сражениям. Но вскоре они осознают, что безопасных мест на Земле больше не существует.

