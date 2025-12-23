Пункт назначения: Новый аттракцион

Премьера: 01.01.2026

Режиссер: Дуглас ДиМонда, Адам Дубин

Актеры: Шейла Болл, Сэр Броди, Кристиан Брунетти, Роб Кантрелл, Тони ДеМил, Эйден Фигероа, Уилбур Фицджералд, Хелена Генри

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 85 минут

Возрастные ограничения: 18+

Веселая компания отправляется на поиски заброшенного парка развлечений, с которым связана жуткая история — 15 лет назад он был закрыт из-за постоянных проблем с аттракционами: они калечили и даже убивали посетителей...