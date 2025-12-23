  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Пункт назначения: Новый аттракцион - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Пункт назначения: Новый аттракцион

Пункт назначения: Новый аттракцион

Премьера:
01.01.2026
 
Режиссер:
Дуглас ДиМонда, Адам Дубин
  
Актеры:
Шейла Болл, Сэр Броди, Кристиан Брунетти, Роб Кантрелл, Тони ДеМил, Эйден Фигероа, Уилбур Фицджералд, Хелена Генри
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
85 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Веселая компания отправляется на поиски заброшенного парка развлечений, с которым связана жуткая история — 15 лет назад он был закрыт из-за постоянных проблем с аттракционами: они калечили и даже убивали посетителей...

0
Касса
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 30 декабря 2024
Майский
Нуреев: Щелкунчик
27 декабря, суббота 00:00
Алмаз Синема
Великолепная пятерка
28 декабря - 30 декабря 2023
Майский
Вечность
17 - 31 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Пятый элемент
16 - 31 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сокровища гномов
1 мая - 4 января
Майский
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.