Попутчики
Премьера:
06.11.2025
Режиссер:
Иван Глубоков
Актеры:
Виталий Хаев, Александра Бортич, Филипп Ершов, Ян Цапник, Сергей Рубеко, Данила Якушев, Евгений Михеев, Юрий Кузнецов, Денис Доронин, Ким Сизов, Иван Лубягин, Руслан Гутенев
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
81 минута
Возрастные ограничения:
12+
Молодой стартапер Кирилл пытается продать свое приложение крупному инвестору — олигарху Потапову, но вместо встречи с ним попадает в тщательно воссозданную реальность 90-х годов. Оказывается, после травмы головы Потапов потерял память и, чтобы помочь ему вернуть воспоминания, его заместитель Жаринов подготовил необычный квест с ключевыми событиями из прошлого бизнесмена. И Кирилл, которого Потапов принял за своего друга Сизого и важного участника их приключений в 90-х, вынужден присоединиться к этому невероятному и комичному путешествию, чтобы осуществить и свою мечту.
