Полный отрыв-4

Премьера: 21.11.2025

Режиссер: Милап Завери

Актеры: Ритеш Дешмукх, Вивек Оберой, Афтаб Шивдасани, Эльнааз Норузи, Шрея Шарма, Рухи Сингх, Сэмми Джонас Хини, Аршад Варси, Наргис Факхри, Житендра, Женелия Дешмукх, Шаад Рандхава, Туссар Капур

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 150 минут

Возрастные ограничения: 16+

Комедийная история о супружеских неурядицах, но с поворотом, где жены также будут участвовать во внебрачных связях, что создаст комическую борьбу за власть между мужьями и женами.