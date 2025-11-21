Полный отрыв-4
Премьера:
21.11.2025
Режиссер:
Милап Завери
Актеры:
Ритеш Дешмукх, Вивек Оберой, Афтаб Шивдасани, Эльнааз Норузи, Шрея Шарма, Рухи Сингх, Сэмми Джонас Хини, Аршад Варси, Наргис Факхри, Житендра, Женелия Дешмукх, Шаад Рандхава, Туссар Капур
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
150 минут
Возрастные ограничения:
16+
Комедийная история о супружеских неурядицах, но с поворотом, где жены также будут участвовать во внебрачных связях, что создаст комическую борьбу за власть между мужьями и женами.
Сегодня
|
18:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:10
18 - 27 ноября
3 февраля - 29 ноября 2024
8 - 26 ноября
20 сентября - 26 ноября
25 ноября, вторник 00:00
26 ноября, среда 00:00