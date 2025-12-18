  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Поймать монстра - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Поймать монстра

Поймать монстра

Премьера:
18.12.2025
 
Режиссер:
Брайан Фуллер
  
Актеры:
Давид Дастмалчян, Мадс Миккельсен, Сигурни Уивер, Ребекка Хендерсон, Шейла Атим, Софи Слоун, Ваэль Алройли, Суте Чжао
  
Жанр:
Триллер, Ужасы, Драматический
  
Продолжительноcть:
106 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Десятилетняя Аврора нанимает своего таинственного соседа, чтобы тот уничтожил монстра, поглотившего ее семью. Подозревая, что ее родители могли пасть жертвой киллеров, охотящихся на него самого, сосед с чувством вины берется за дело. Чтобы спасти девочку, ему придется отразить атаку наемных убийц и признать: некоторые монстры — вполне реальны.

Сегодня
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Люксор Тула
16:00
Люксор Тула
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Люксор Тула
21:20
Синема Стар
23:30
Алмаз Синема
Завтра
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Люксор Тула
16:00
Люксор Тула
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Люксор Тула
21:20
Синема Стар
23:30
Алмаз Синема
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 декабря, суббота
12:50
Люксор Тула
16:00
Люксор Тула
20:00
Люксор Тула
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20
Синема Стар
23:35
Алмаз Синема
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 декабря, воскресенье
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50
Люксор Тула
16:00
Люксор Тула
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Люксор Тула
21:20
Синема Стар
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 декабря, понедельник
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Люксор Тула
16:00
Люксор Тула
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Люксор Тула
21:20
Синема Стар
23:30
Алмаз Синема
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:20
Алмаз Синема
23 декабря, вторник
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Люксор Тула
16:00
Люксор Тула
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Люксор Тула
21:20
Синема Стар
23:30
Алмаз Синема
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 декабря, среда
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:20
Люксор Тула
16:00
Люксор Тула
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Люксор Тула
21:20
Синема Стар
23:30
Алмаз Синема
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 декабря, четверг
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Вечность
17 - 24 декабря
Люксор Тула
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 18 декабря 2024
Майский
Театр в кино: МАМТ. Щелкунчик
21 декабря, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Ассасин: Смертельная битва
18 - 24 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Август
20 сентября - 24 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Великолепная пятерка
28 декабря - 20 декабря 2023
Майский
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.