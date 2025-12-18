Поймать монстра

Премьера: 18.12.2025

Режиссер: Брайан Фуллер

Актеры: Давид Дастмалчян, Мадс Миккельсен, Сигурни Уивер, Ребекка Хендерсон, Шейла Атим, Софи Слоун, Ваэль Алройли, Суте Чжао

Жанр: Триллер, Ужасы, Драматический

Продолжительноcть: 106 минут

Возрастные ограничения: 18+

Десятилетняя Аврора нанимает своего таинственного соседа, чтобы тот уничтожил монстра, поглотившего ее семью. Подозревая, что ее родители могли пасть жертвой киллеров, охотящихся на него самого, сосед с чувством вины берется за дело. Чтобы спасти девочку, ему придется отразить атаку наемных убийц и признать: некоторые монстры — вполне реальны.