Поймать монстра
Премьера:
18.12.2025
Режиссер:
Брайан Фуллер
Актеры:
Давид Дастмалчян, Мадс Миккельсен, Сигурни Уивер, Ребекка Хендерсон, Шейла Атим, Софи Слоун, Ваэль Алройли, Суте Чжао
Жанр:
Триллер, Ужасы, Драматический
Продолжительноcть:
106 минут
Возрастные ограничения:
18+
Десятилетняя Аврора нанимает своего таинственного соседа, чтобы тот уничтожил монстра, поглотившего ее семью. Подозревая, что ее родители могли пасть жертвой киллеров, охотящихся на него самого, сосед с чувством вины берется за дело. Чтобы спасти девочку, ему придется отразить атаку наемных убийц и признать: некоторые монстры — вполне реальны.
