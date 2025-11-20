  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Похищенная - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Похищенная

Похищенная

Премьера:
20.11.2025
 
Режиссер:
Джеймс Кент
  
Актеры:
Кейт Бекинсейл, Скотт Иствуд, Джордан Дювиньо, Мэтт Крейвен, Алехандра Говард, Арвин Кананьян, Ана Голджа, Талия Ассераф, Патен Хьюз
  
Жанр:
Боевик, Приключение, Триллер, Драматический
  
Продолжительноcть:
110 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Мара в одиночку воспитывает любимую дочь, а ее бывший муж Карим время от времени забирает малышку на выходные. Однажды дочь пропадает, а Мара узнает, что Карим тайно вывез ее на свою родину в Сирию. Много лет обивая пороги, Мара не может вернуть дочку официальными путями. Однажды к ней обращается бывший морпех Митч, который предлагает Маре сделку: она должна помогать возвращать похищенных детей посредством тайных операций по всему миру. В ответ на это он обещает сделать все, чтобы вернуть ее дочь домой. Пообещав помощь, Мара не догадывается, что будет втянута в опасную и жестокую игру, курируемую ЦРУ, а доброжелательный Митч — вовсе не тот, за кого себя выдает…

0
Касса
Дело семейное
18 ноября - 9 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Время брутализма
16 ноября, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Дракула
11 сентября - 19 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Соленая тропа
8 - 19 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Трезвое село
18 ноября, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Я — Мартин Парр
15 - 22 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.