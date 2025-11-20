Похищенная

Премьера: 20.11.2025

Режиссер: Джеймс Кент

Актеры: Кейт Бекинсейл, Скотт Иствуд, Джордан Дювиньо, Мэтт Крейвен, Алехандра Говард, Арвин Кананьян, Ана Голджа, Талия Ассераф, Патен Хьюз

Жанр: Боевик, Приключение, Триллер, Драматический

Продолжительноcть: 110 минут

Возрастные ограничения: 18+

Мара в одиночку воспитывает любимую дочь, а ее бывший муж Карим время от времени забирает малышку на выходные. Однажды дочь пропадает, а Мара узнает, что Карим тайно вывез ее на свою родину в Сирию. Много лет обивая пороги, Мара не может вернуть дочку официальными путями. Однажды к ней обращается бывший морпех Митч, который предлагает Маре сделку: она должна помогать возвращать похищенных детей посредством тайных операций по всему миру. В ответ на это он обещает сделать все, чтобы вернуть ее дочь домой. Пообещав помощь, Мара не догадывается, что будет втянута в опасную и жестокую игру, курируемую ЦРУ, а доброжелательный Митч — вовсе не тот, за кого себя выдает…