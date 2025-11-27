По-братски

Премьера: 27.11.2025

Режиссер: Оксана Лахно, Филипп Абрютин

Актеры: Денис Бузин, Ирина Темичева, Варвара Щербакова, Илья Коробко, Анна Ардова, Михаил Полицеймако, Владимир Селиванов, Сергей Баталов, Никита Паршин, Яков Гущин

Жанр: Комедия

Возрастные ограничения: 16+

Антон и Света Лебедевы приняли ответственное решение: они хотят развестись. Из-за бюрократических проблем им необходимо отправиться в путешествие в далекий северный городок Нежногорье, где их когда-то поженили. К ним на выручку приходит безумная соседская семейка — Валентин и Варвара Бублики, а также их озорной сын Платон Валентинович, которые случайно отправляются по тому же маршруту. Антон и Света вынуждены согласиться поехать с ними, не предполагая, какие безумные приключения ждут их на этом пути.