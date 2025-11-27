  1. Моя Слобода
По-братски

По-братски

Премьера:
27.11.2025
 
Режиссер:
Оксана Лахно, Филипп Абрютин
  
Актеры:
Денис Бузин, Ирина Темичева, Варвара Щербакова, Илья Коробко, Анна Ардова, Михаил Полицеймако, Владимир Селиванов, Сергей Баталов, Никита Паршин, Яков Гущин
  
Жанр:
Комедия
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Антон и Света Лебедевы приняли ответственное решение: они хотят развестись. Из-за бюрократических проблем им необходимо отправиться в путешествие в далекий северный городок Нежногорье, где их когда-то поженили. К ним на выручку приходит безумная соседская семейка — Валентин и Варвара Бублики, а также их озорной сын Платон Валентинович, которые случайно отправляются по тому же маршруту. Антон и Света вынуждены согласиться поехать с ними, не предполагая, какие безумные приключения ждут их на этом пути.

Касса
Сомния. Кошмар вернулся
26 ноября, среда 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Человек-слон
24 ноября, понедельник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Я — Мартин Парр
15 - 22 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Астрал: 13 инкарнаций зла
25 ноября, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Книга джунглей и слоненок Бимбо
23 ноября, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Добро пожаловать в Линчлэнд
13 - 22 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
