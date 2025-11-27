Письмо Деду Морозу

Премьера: 27.11.2025

Режиссер: Кирилл Кузин

Актеры: Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Антон Филипенко, Екатерина Темнова, Константин Каримов, Наталия Орейро, Мирон Проворов, Дима Билан, Эвелина Бледанс, Анатолий Цой, Азамат Нигманов, Ольга Лапшина, Алексей Розин, Игорь Жижикин, Владимир Стержаков, Зоя Бербер, Роман Попов, Владимир Симонов, Екатерина Шкуро, Ольга Преснякова-Хархалева, Юлианна Кулагина, Дмитрий Шмаков

Жанр: Комедия, CategoryForKids

Продолжительноcть: 92 минуты

Возрастные ограничения: 6+

В жизни юриста Петра Безуглова нет места фантазиям. Его жизнь — одни сплошные правила, которые он неукоснительно соблюдает. Однажды его сын Ванечка находит письма, которые Петя в детстве писал Деду Морозу, и опускает их в новогодний почтовый ящик. Утром все детские желания Безуглова начинают сбываться, и в опасности не только сам Петр, но и его семья и, возможно, весь мир!