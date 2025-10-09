  1. Моя Слобода
Первый на Олимпе

Премьера:
09.10.2025
 
Режиссер:
Артем Михалков
  
Актеры:
Глеб Калюжный, Андрей Смоляков, Артем Быстров, Елена Лядова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Иван Стебунов, Антон Филипенко, Ирина Паутова, Марк-Малик Мурашкин
  
Жанр:
Боевик, Драматический, Спортивный
  
Продолжительноcть:
106 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 
Рейтинг:
7.30
 
 

В основе фильма — подлинная история человека, чья невероятная судьба доказывает: сила духа способна творить чудеса даже в самые сложные времена. Юный блокадник Юра Тюкалов пришел в спорт после войны, когда у него, казалось, не было сил жить, а не то что вести изнурительные тренировки по академической гребле. Но после встречи с тренерами Михаилом и Верой Савримович у Юры открывается второе дыхание, и он начинает жизнь заново. Судьбы, обожженные войной, соединились в команде, где все поддерживают и вдохновляют друг друга. Победы даются нелегко, но у Юры есть любовь, талант и родная команда, которую не остановить: их цель — Олимпиада в Хельсинки.

