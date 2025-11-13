Первая ведьма. Долина дьявола

Премьера: 20.11.2025

Режиссер: Танадет Прадит, Нарит Ювабун

Актеры: Надеч Кугимия, Джелильча Капаун, Пиракрит Пхахарабуньякиат, Кайбхундитт Джайди, Нина Нуттача Джессика Падован, Чермави Суванпанучоке, Джакарин Пурибхат, Онгарт Чеамчароенпорнкул

Жанр: Боевик, Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 104 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Дух первой ведьмы жаждет мести и похищает младшую сестру Яки. Девушка понимает, что старуха утащила школьницу в Долину дьявола — проклятое место, где собирается вся нечисть. Никто не рискует ходить туда. Все говорят, что девочку уже не спасти, но Яка не может бросить сестру, просит помощи и с группой смельчаков отправляется в зловещую долину дьявола.