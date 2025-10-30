  1. Моя Слобода
Папины дочки. Мама вернулась

Премьера:
30.10.2025
 
Режиссер:
Анатолий Колиев
  
Актеры:
Филипп Бледный, Андрей Леонов, Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Нонна Гришаева, Мирослава Карпович, Елизавета Арзамасова, Ольга Волкова, Дарья Мельникова, Екатерина Старшова, Татьяна Орлова, Алексей Демидов, Влад Фельдман, Анастасия Сиваева, Ксения Теплова
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
91 минута
  
Возрастные ограничения:
6+
 
Рейтинг:
7.10
 
 

Мама наконец-то возвращается домой после долгого отсутствия. Для дочек это долгожданное чудо, для Веника — неожиданность, а для всей семьи — шанс начать все сначала. Им предстоит вновь найти общий язык, справиться с трудностями и снова стать одной дружной семьей.

