Отверженные

Премьера: 06.11.2025

Режиссер: Алексей Алферов

Актеры: Евгений Шириков, Виталия Корниенко, Алексей Ушаков, Василий Шемякинский, Сергей Комаров, Наталья Махрова, Игорь Лифанов, Владимир Колида, Владимир Стеклов, Сергей Погосян, Лукерья Ильяшенко, Борис Каморзин, Сергей Легостаев, Марина Байда, Мария Кукушкина, Ефим Архипов, Ирина Лабаторина, Вячеслав Пахалин

Жанр: Боевик, Триллер, Криминальный

Продолжительноcть: 94 минуты

Возрастные ограничения: 18+

1994 год. Доведенный до отчаяния, сражающийся с тяжелой болезнью отец-одиночка, ветеран Афганской войны, решается на жестокое ограбление, чтобы обеспечить свою малолетнюю дочь деньгами и новыми документами. Ребенок должен будет бежать из города и начать новую жизнь далеко за пределами своей родины. Однако, казалось бы, простое ограбление в итоге превращается в череду нескончаемых кровавых преступлений, результатом которых едва ли станет счастливое будущее.