Отпуск без конца
Страна:
США
Премьера:
11.12.2025
Режиссер:
Джим Джармуш
Актеры:
Крис Паркер, Лейла Гастил, Джон Лури, Ричард Бос, Сара Драйвер, Рут Болтон, Чарли Спейдман, Фрэнки Фейсон
Жанр:
Трагикомедия
Продолжительноcть:
75 минут
Возрастные ограничения:
16+
Рейтинг:
6.60
Два с половиной дня из жизни шестнадцатилетнего Алоишеса Паркера, вечного странника без работы, учебы и постоянной крыши над головой. Он слоняется по Манхэттену, встречает странных людей, навещает свою мать в психбольнице. Алли не может усидеть на одном месте: какая-то неведомая сила постоянно побуждает его дрейфовать дальше…
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
4 - 10 декабря
11 мая - 14 декабря 2023
18 ноября - 9 декабря
6 июля - 13 декабря 2024
28 декабря - 13 декабря 2023
20 сентября - 10 декабря