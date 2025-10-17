Отпуск без конца

Страна: США

Премьера: 11.12.2025

Режиссер: Джим Джармуш

Актеры: Крис Паркер, Лейла Гастил, Джон Лури, Ричард Бос, Сара Драйвер, Рут Болтон, Чарли Спейдман, Фрэнки Фейсон

Жанр: Трагикомедия

Продолжительноcть: 75 минут

Возрастные ограничения: 16+

Рейтинг: 6.60

Два с половиной дня из жизни шестнадцатилетнего Алоишеса Паркера, вечного странника без работы, учебы и постоянной крыши над головой. Он слоняется по Манхэттену, встречает странных людей, навещает свою мать в психбольнице. Алли не может усидеть на одном месте: какая-то неведомая сила постоянно побуждает его дрейфовать дальше…