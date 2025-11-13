Оно. Кошмар на Мейпл-стрит

Премьера: 13.11.2025

Режиссер: Пьер Цигаридис

Актеры: Ребека Кеннеди, Эмили Госс, Ранен Нават, Шон О'Брайан, Сьюзан Гейл Уоттс, Шон Уэйлен, Алондра Андраде, Пакстон Карвилл, Уилльям Гэбриел Грир, Марина Пароди, Наоми Петит, Ракель Рохас

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 81 минута

Возрастные ограничения: 18+

Древнее зло, поселившееся внутри одинокой ведьмы, заставляет ее похищать детей. Полицейский, приехавший по вызову в дом на Мейпл-стрит, обнаруживает в подвале то, что никогда не сможет забыть. Леденящая кровь мистическая история столкновения обычных людей с кошмаром и артефактом, скрывающим в себе демонические силы.