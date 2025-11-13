Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Премьера:
13.11.2025
Режиссер:
Пьер Цигаридис
Актеры:
Ребека Кеннеди, Эмили Госс, Ранен Нават, Шон О'Брайан, Сьюзан Гейл Уоттс, Шон Уэйлен, Алондра Андраде, Пакстон Карвилл, Уилльям Гэбриел Грир, Марина Пароди, Наоми Петит, Ракель Рохас
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
81 минута
Возрастные ограничения:
18+
Древнее зло, поселившееся внутри одинокой ведьмы, заставляет ее похищать детей. Полицейский, приехавший по вызову в дом на Мейпл-стрит, обнаруживает в подвале то, что никогда не сможет забыть. Леденящая кровь мистическая история столкновения обычных людей с кошмаром и артефактом, скрывающим в себе демонические силы.
15 ноября, суббота
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:50
|Алмаз Синема
|
22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 ноября, воскресенье
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
|Алмаз Синема
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 ноября, понедельник
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
|Алмаз Синема
18 ноября, вторник
|
22:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:40
|Алмаз Синема
19 ноября, среда
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:55
|Алмаз Синема
