Океан чудес

Премьера: 15.01.2026

Режиссер: Тянь Сяопэн

Жанр: Анимационный, Приключение, Фэнтези, CategoryForKids

Продолжительноcть: 112 минуты

Возрастные ограничения: 12+

Шэн очень скучает по маме, но отец и мачеха полностью поглощены заботами о младшем ребенке. В день рождения девочки семейство отправляется в морской круиз. Вечером поднимается сильный шторм, и Шэн смывает за борт, где она встречает загадочное существо, о котором ей когда-то рассказывала мама. Решив, что оно приведет ее к маме, девочка попадает в полный удивительных обитателей волшебный мир. Там ей предстоит преодолеть немало препятствий, чтобы спасти своего нового друга и вернуться домой.