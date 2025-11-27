  1. Моя Слобода
Океан чудес

Океан чудес

Премьера:
15.01.2026
 
Режиссер:
Тянь Сяопэн
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Фэнтези, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
112 минуты
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Шэн очень скучает по маме, но отец и мачеха полностью поглощены заботами о младшем ребенке. В день рождения девочки семейство отправляется в морской круиз. Вечером поднимается сильный шторм, и Шэн смывает за борт, где она встречает загадочное существо, о котором ей когда-то рассказывала мама. Решив, что оно приведет ее к маме, девочка попадает в полный удивительных обитателей волшебный мир. Там ей предстоит преодолеть немало препятствий, чтобы спасти своего нового друга и вернуться домой.

Касса
Буратино
1 - 21 января
Алмаз Синема
Звериный рейс
3 февраля - 17 января 2024
Майский
История дельфина: Каникулы на Багамах
8 - 14 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Царевна-лягушка
1 марта - 17 января 2025
Майский
Гринч. Ужасающий новый год
28 декабря - 14 января 2025
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Горничная
7 - 14 января
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
