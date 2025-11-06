  1. Моя Слобода
Огненный мальчик

Премьера:
06.11.2025
 
Режиссер:
Надежда Михалкова
  
Актеры:
Юлия Высоцкая, Оксана Акиньшина, Денис Косиков, Анна Михалкова, Александр Устюгов, Елизавета Ищенко, Богдан Голощук, Оксана Суркова, Валерий Борисов, Сергей Балашов, Владислав Кудряев, Дария Ермакович, Константин Белошапка
  
Жанр:
Драматический
  
Продолжительноcть:
102 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Никогда не знаешь, для чего тебе даны испытания. Подросток из обеспеченной семьи Макс оказывается вовлеченным в страшную трагедию, случившуюся в ночном клубе. Чтобы отвести подозрения от сына и сохранить карьеру, мать, не желая вникать во все подробности случившегося, спешно отправляет Макса в глухую провинцию, где он остается один на один со своими демонами. В разлуке женщина осознает, что совсем не знает собственного ребенка и в погоне за личными амбициями рискует потерять его навсегда. Вдали друг от друга герои задумываются об истинном смысле жизни. Каждому из них нужно сделать выбор, и тогда на первый план выйдет то, что по-настоящему важно для каждого из них.

