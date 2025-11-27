Одна дома-3
Премьера:
27.11.2025
Режиссер:
Филипп Коршунов
Актеры:
Виталия Корниенко, Борис Дейков, Григорий Столбов, Роман Борзовский, Мария Верхова, Анастасия Панина, Амирчик, Михаил Богдасаров, Валерий Борисов, Владимир Якимов, Михаил Коновалов, Алисия Мовчан, Арина Саникович
Жанр:
Приключение, Комедия, CategoryForKids
Продолжительноcть:
83 минуты
Возрастные ограничения:
6+
В канун Нового года жизнь Стефании переворачивается с ног на голову: ее маму похищают коварные злоумышленники. Их требование кажется невыполнимым — вернуть алмазы, давно исчезнувшие из семьи. Охваченная отчаянием, Стефания обращается к самым верным друзьям. Вместе они затевают дерзкую авантюру — не просто спасательную операцию, а настоящее рождественское чудо, где дружба, смелость и любовь помогут преодолеть все трудности. Эта история напомнит, что под сверкающим снегом праздников скрываются самые ценные сокровища: те, кто рядом.
