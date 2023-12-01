  1. Моя Слобода
Нуреев: Щелкунчик

Страна:
Австрия
 
Премьера:
01.12.2023
 
Режиссер:
Пол Коннелли, Рудольф Нуреев
  
Актеры:
Людмила Коновалова, Владимир Шишов, Эмилия Баранович, Давиде Дато, Габор Обереггер, Франциска Валльнер-Холлинек, Кристоф Венцель, Ева Полацек, Аттила Бако, Мартин Винтер, Тревор Хейден
  
Жанр:
Balley
  
Продолжительноcть:
101 минута
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Постановка театра Wiener Staatsoper (Австрия). Юная Клара взрослеет. Родные, друзья — все теперь кажутся не такими, как прежде. А помыслы заняты поиском «идеального возлюбленного». Способного ради нее на подвиг, галантного, внимательного и милого. И конечно, немного волшебника. Во сне Клара проживает невероятные приключения, связанные с одолевающими ее тревогами, изменениями и мечтами. Но кого же напоминает ее воображаемый возлюбленный? Рудольф Нуреев неоднократно ставил «Щелкунчика» в разных театрах, с каждым разом все больше уходя от излишней сладости классической версии, все сильнее делая акцент на мрачноватой, сюрреалистичной, но все же сказочной картинке, нарисованнной Гофманом. Результатом поисков стала парижская редакция спектакля, сделанная в 1985 году — она и исполняется сейчас на многих сценах мира, в том числе, в Вене. Кажется, у Нуреева, стремившегося воспроизвести гофмановский стиль, но все же не потерять рождественское настроение балета, получился почти идеальный компромисс. Для взрослых и подростков его история — своего рода психоанализ сложностей взросления и первой любви, а для детей — настоящая сказка, немного страшноватая и загадочная, но очень красивая и счастливая. Давний соратник Нуреева Николас Георгиадис создал мир причудливый и отчасти гипертрофированный, иногда отсылая нас ко всем уродцам Гофмана, но оттеняя страхи по-настоящему волшебным антуражем и эффектными костюмами. Танцы же, как обычно у Нуреева, невероятно сложны и очень зрелищны. Но главное, что есть в этом спектакле — неуловимый флер ожидания чуда, немного тревожный, но полный надежд — как всегда бывает в рождественские дни.

