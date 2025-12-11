Невероятные приключения Шурика

Премьера: 11.12.2025

Режиссер: Роман Ким, Михаил Семичев

Актеры: Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Гарик Мартиросян, Анна Асти, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Екатерина Иванчикова, Артем Козин, Кристина Ганина, Александр Калько

Жанр: Комедия, Мюзикл

Продолжительноcть: 123 минуты

Возрастные ограничения: 18+

Шурик сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни — студентки, комсомолки и просто красавицы Нины.