Невероятные приключения Шурика
Премьера:
11.12.2025
Режиссер:
Роман Ким, Михаил Семичев
Актеры:
Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Гарик Мартиросян, Анна Асти, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Екатерина Иванчикова, Артем Козин, Кристина Ганина, Александр Калько
Жанр:
Комедия, Мюзикл
Продолжительноcть:
123 минуты
Возрастные ограничения:
18+
Шурик сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни — студентки, комсомолки и просто красавицы Нины.
Сегодня
Завтра
13 декабря, суббота
14 декабря, воскресенье
15 декабря, понедельник
16 декабря, вторник
17 декабря, среда
Сегодня
|Алмаз Синема
|
11:15
20:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:00
15:35
20:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
18:50
|Люксор Тула
|
10:40
13:10
15:40
18:10
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
19:30
|Синема Стар
|
11:00
18:00
Завтра
|Алмаз Синема
|
11:15
20:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:00
15:35
20:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
18:50
|Люксор Тула
|
10:40
13:10
15:40
18:10
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
19:35
|Синема Стар
|
11:00
18:00
13 декабря, суббота
|Алмаз Синема
|
20:45
23:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
18:50
|Люксор Тула
|
10:40
13:10
15:40
18:10
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
19:35
|Синема Стар
|
11:00
18:00
14 декабря, воскресенье
|Алмаз Синема
|
20:45
23:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
18:50
|Люксор Тула
|
10:40
13:10
15:40
18:10
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
19:35
|Синема Стар
|
11:00
18:00
15 декабря, понедельник
|Алмаз Синема
|
11:50
20:00
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
18:50
|Люксор Тула
|
10:40
13:10
15:40
18:10
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
19:35
|Синема Стар
|
11:00
18:00
16 декабря, вторник
|Алмаз Синема
|
20:45
23:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
18:50
|Люксор Тула
|
10:40
13:10
15:40
18:10
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:05
19:40
|Синема Стар
|
11:00
18:00
17 декабря, среда
|Алмаз Синема
|
20:45
23:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
18:50
|Люксор Тула
|
10:40
13:10
15:40
18:10
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:05
19:40
|Синема Стар
|
11:00
18:00
11 мая - 17 декабря 2023
18 ноября - 17 декабря
20 сентября - 17 декабря
17 декабря, среда 00:00
28 декабря - 20 декабря 2023
6 июля - 18 декабря 2024