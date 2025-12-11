  1. Моя Слобода
Невероятные приключения Шурика

Невероятные приключения Шурика

Премьера:
11.12.2025
 
Режиссер:
Роман Ким, Михаил Семичев
  
Актеры:
Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Гарик Мартиросян, Анна Асти, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Екатерина Иванчикова, Артем Козин, Кристина Ганина, Александр Калько
  
Жанр:
Комедия, Мюзикл
  
Продолжительноcть:
123 минуты
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Шурик сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни — студентки, комсомолки и просто красавицы Нины.

Сегодня
10:40
Люксор Тула
11:00
Иллизиум (Новомосковск)
11:00
Синема Стар
11:15
Алмаз Синема
13:10
Люксор Тула
15:35
Иллизиум (Новомосковск)
15:40
Люксор Тула
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Стар
18:10
Люксор Тула
18:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Алмаз Синема
20:15
Иллизиум (Новомосковск)
20:40
Люксор Тула
Завтра
10:40
Люксор Тула
11:00
Синема Стар
11:00
Иллизиум (Новомосковск)
11:15
Алмаз Синема
13:10
Люксор Тула
15:35
Иллизиум (Новомосковск)
15:40
Люксор Тула
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Стар
18:10
Люксор Тула
18:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Алмаз Синема
20:15
Иллизиум (Новомосковск)
20:40
Люксор Тула
13 декабря, суббота
10:40
Люксор Тула
11:00
Синема Стар
13:10
Люксор Тула
15:40
Люксор Тула
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Стар
18:10
Люксор Тула
18:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Люксор Тула
20:45
Алмаз Синема
23:40
Алмаз Синема
14 декабря, воскресенье
10:40
Люксор Тула
11:00
Синема Стар
13:10
Люксор Тула
15:40
Люксор Тула
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Стар
18:10
Люксор Тула
18:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Люксор Тула
20:45
Алмаз Синема
23:40
Алмаз Синема
15 декабря, понедельник
10:40
Люксор Тула
11:00
Синема Стар
11:50
Алмаз Синема
13:10
Люксор Тула
15:40
Люксор Тула
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Стар
18:10
Люксор Тула
18:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Алмаз Синема
20:40
Люксор Тула
16 декабря, вторник
10:40
Люксор Тула
11:00
Синема Стар
13:10
Люксор Тула
15:40
Люксор Тула
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Стар
18:10
Люксор Тула
18:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Люксор Тула
20:45
Алмаз Синема
23:40
Алмаз Синема
17 декабря, среда
10:40
Люксор Тула
11:00
Синема Стар
13:10
Люксор Тула
15:40
Люксор Тула
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Стар
18:10
Люксор Тула
18:50
Кинотеатр 3D (Одоев)
19:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:40
Люксор Тула
20:45
Алмаз Синема
23:40
Алмаз Синема
