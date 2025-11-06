Наш папа — Дед Мороз!

Премьера: 06.11.2025

Режиссер: Ирина Гурьянова

Актеры: Наталья Подольская, Дмитрий Чеботарев, Злата Бородина, Дмитрий Калихов, Кирилл Русин, Дарья Коныжева, Антон Шаврин, Ольга Науменко, Андрей Леонов, Юлия Беляева

Жанр: Трагикомедия

Продолжительноcть: 94 минуты

Возрастные ограничения: 12+

Федор — несостоявшийся актер, он пытается помочь своему младшему брату Никите снова научиться ходить. В костюме Деда Мороза Федор выезжает на заказы, надеясь собрать за праздники деньги на операцию. Он — самый грустный Дед Мороз на свете, потому что, ко всем прочим неприятностям, как раз перед Новым годом его бросила любимая девушка. И вот 31 декабря он звонит в очередную дверь очередной квартиры, чтобы подарить подарки от родителей очередной паре детишек. И тут начинается самое настоящее новогоднее волшебство.