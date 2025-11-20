На выброс
Премьера:
20.11.2025
Режиссер:
Константин Бронзит
Жанр:
Анимационный, Приключение, Мелодрама
Продолжительноcть:
83 минуты
Возрастные ограничения:
12+
Мак, элегантный галстук, оказывается выброшенным на помойку, где встречает изящную вазочку, баллон освежителя воздуха, ботинок с приклеенной к подошве жвачкой и катушку ниток. Вместе они отправляются в невероятное путешествие: Мак мечтает вернуть свою прежнюю жизнь, а остальные надеются найти Рай, где сбудутся все их желания.
26 ноября, среда
|
14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:10
|Люксор Тула
20 сентября - 26 ноября
8 - 26 ноября
25 ноября, вторник 00:00
26 ноября, среда 00:00
3 февраля - 29 ноября 2024
18 - 27 ноября