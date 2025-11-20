Премьера: 20.11.2025

Режиссер: Константин Бронзит

Жанр: Анимационный, Приключение, Мелодрама

Продолжительноcть: 83 минуты

Возрастные ограничения: 12+

Мак, элегантный галстук, оказывается выброшенным на помойку, где встречает изящную вазочку, баллон освежителя воздуха, ботинок с приклеенной к подошве жвачкой и катушку ниток. Вместе они отправляются в невероятное путешествие: Мак мечтает вернуть свою прежнюю жизнь, а остальные надеются найти Рай, где сбудутся все их желания.