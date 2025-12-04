Мышиный переполох
Премьера:
04.12.2025
Режиссер:
Хенрик Мартин Дальсбаккен
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids
Продолжительноcть:
80 минут
Возрастные ограничения:
6+
Дружная семья мышей предвкушает Рождество в своем большом загородном доме. Неожиданно к ним вторгаются незваные гости — люди! Упрямые мыши не готовы сдавать позиции и уступать дом. Хвостатые полны решительности прогнать двуногих захватчиков! Так кто же в доме настоящий хозяин?
6 декабря, суббота
|
14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 декабря, воскресенье
|
14:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 декабря, понедельник
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 декабря, вторник
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 декабря, среда
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
