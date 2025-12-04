Мышиный переполох

Премьера: 04.12.2025

Режиссер: Хенрик Мартин Дальсбаккен

Жанр: Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids

Продолжительноcть: 80 минут

Возрастные ограничения: 6+

Дружная семья мышей предвкушает Рождество в своем большом загородном доме. Неожиданно к ним вторгаются незваные гости — люди! Упрямые мыши не готовы сдавать позиции и уступать дом. Хвостатые полны решительности прогнать двуногих захватчиков! Так кто же в доме настоящий хозяин?