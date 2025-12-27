Мульт в кино. Выпуск №190. Подарок для друзей

Премьера: 27.12.2025

Жанр: Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids

Продолжительноcть: 45 минут

Возрастные ограничения: 0+

Мини-мишки учатся волшебным фокусам, Катя и Эф строят супервездеход, а Сказочный патруль готовится к грандиозному турниру волшебников. А также вас ждут новые серии «Ми-ми-мишек» и «Волшебной кухни».