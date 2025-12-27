Мульт в кино. Выпуск №190. Подарок для друзей
Премьера:
27.12.2025
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids
Продолжительноcть:
45 минут
Возрастные ограничения:
0+
Мини-мишки учатся волшебным фокусам, Катя и Эф строят супервездеход, а Сказочный патруль готовится к грандиозному турниру волшебников. А также вас ждут новые серии «Ми-ми-мишек» и «Волшебной кухни».
