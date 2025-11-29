Мульт в кино. Выпуск №189. Тыдыщ в прошлое!
Премьера:
29.11.2025
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids
Продолжительноcть:
40 минут
Возрастные ограничения:
0+
Фиксики отправляются в удивительное путешествие сквозь время! Альт, Симка и Нолик познакомятся с великими изобретениями, от древних механизмов до смелых идей Циолковского и Франклина. Вместе герои узнают, как открытия прошлого становятся частью нашего будущего и превращают науку в настоящее приключение!
4 - 10 декабря
7 декабря, воскресенье 00:00
20 сентября - 3 декабря
6 декабря, суббота 00:00
28 декабря - 6 декабря 2023
18 ноября - 3 декабря