Мульт в кино. Выпуск №189. Тыдыщ в прошлое!

Премьера: 29.11.2025

Жанр: Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids

Продолжительноcть: 40 минут

Возрастные ограничения: 0+

Фиксики отправляются в удивительное путешествие сквозь время! Альт, Симка и Нолик познакомятся с великими изобретениями, от древних механизмов до смелых идей Циолковского и Франклина. Вместе герои узнают, как открытия прошлого становятся частью нашего будущего и превращают науку в настоящее приключение!