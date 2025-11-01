Мульт в кино. Выпуск №188. Сказочный поход
Премьера:
01.11.2025
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids
Продолжительноcть:
43 минуты
Возрастные ограничения:
0+
Мини-мишки превращают обычный зонт в нескучный, Катя и Эф отправляются на поиски «странного круглого», а Сказочный патруль узнает настоящую силу красоты. Также вас ждут новые серии «Черепашек», «Тимы и Томы» и «Волшебной кухни»!
8 ноября, суббота 00:00
20 сентября - 12 ноября
11 мая - 12 ноября 2023
6 июля - 8 ноября 2024
15 - 22 ноября
11 сентября - 12 ноября