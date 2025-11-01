Мульт в кино. Выпуск №188. Сказочный поход

Премьера: 01.11.2025

Жанр: Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия, CategoryForKids

Продолжительноcть: 43 минуты

Возрастные ограничения: 0+

Мини-мишки превращают обычный зонт в нескучный, Катя и Эф отправляются на поиски «странного круглого», а Сказочный патруль узнает настоящую силу красоты. Также вас ждут новые серии «Черепашек», «Тимы и Томы» и «Волшебной кухни»!