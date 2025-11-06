Мой сын
Премьера:
06.11.2025
Режиссер:
Вячеслав Клевцов
Актеры:
Юлия Снигирь, Леон Кемстач, Алексей Филимонов, Павел Табаков, Юрий Чурсин, Павел Чернышев, Яна Сексте, Егор Корешков, Алексей Онежен, Денис Зайнуллин, Юлия Хамитова
Жанр:
Драматический
Продолжительноcть:
85 минут
Возрастные ограничения:
18+
Катя — успешный адвокат и лучшая в своем деле. Она идет на сделку с совестью и за крупную сумму помогает посадить невиновного человека. У знав о поступке Кати, ее сын сбегает из дома. Вместе с друзьями из спортивной секции он сам решает вершить правосудие. И теперь мать пускается на поиски сына, пытаясь все исправить.
