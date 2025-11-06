  1. Моя Слобода
Премьера:
06.11.2025
 
Режиссер:
Вячеслав Клевцов
  
Актеры:
Юлия Снигирь, Леон Кемстач, Алексей Филимонов, Павел Табаков, Юрий Чурсин, Павел Чернышев, Яна Сексте, Егор Корешков, Алексей Онежен, Денис Зайнуллин, Юлия Хамитова
  
Жанр:
Драматический
  
Продолжительноcть:
85 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Катя — успешный адвокат и лучшая в своем деле. Она идет на сделку с совестью и за крупную сумму помогает посадить невиновного человека. У знав о поступке Кати, ее сын сбегает из дома. Вместе с друзьями из спортивной секции он сам решает вершить правосудие. И теперь мать пускается на поиски сына, пытаясь все исправить.

Касса
Дракула
11 сентября - 12 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Соленая тропа
8 ноября, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 8 ноября 2024
Люксор Тула
Я — Мартин Парр
15 - 22 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Басня
11 мая - 12 ноября 2023
Алмаз Синема
Август
20 сентября - 12 ноября
Алмаз Синема
