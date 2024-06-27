  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Мой любимый чемпион - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Мой любимый чемпион

Мой любимый чемпион

Премьера:
27.06.2024
 
Режиссер:
Александр Данилов
  
Актеры:
Екатерина Вилкова, Людмила Артемьева, Илья Любимов, Василиса Коростышевская, Егор Бероев, Виталий Хаев, Наталья Тетенова, Дмитрий Колчин, Татьяна Орлова, Екатерина Федулова, Анжелика Печка, Денис Яковлев, Степан Емельянов, Александр Кузнецов, Александр Шестопалов, Вадим Пироженко, Ирина Абросимова
  
Жанр:
Приключение, Драматический, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
98 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 
Рейтинг:
4.80
 
 

Лучший друг Саши — конь Джонатан. Только он может разделить с 13-летней девочкой ее радости, потери и надежды. Сашу не понимают ни одноклассники, ни мама. По ее мнению, строптивый конь, напоминающий девочке об отце, является обузой для семьи. И только бабушка готова на любые безрассудства, чтобы поддержать Сашу в стремлении сохранить лошадь. Для этого юной спортсменке и Джонатану предстоит пройти долгий путь, ведущий к большим победам и новым открытиям.

0
Касса
Соленая тропа
8 ноября, суббота 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Басня
11 мая - 12 ноября 2023
Алмаз Синема
Я — Мартин Парр
15 - 22 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 8 ноября 2024
Люксор Тула
Дракула
11 сентября - 12 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Август
20 сентября - 12 ноября
Алмаз Синема
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.