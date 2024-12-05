  1. Моя Слобода
Мое собачье дело

Премьера:
05.12.2024
 
Режиссер:
Александр Бабаев
  
Актеры:
Максим Лагашкин, Ирина Пегова, Андрей Андреев, Анатолий Васильев, Юлия Сулес, Михаил Орлов, Александр Рудь, Виталий Евдокимов, Андрей Шутов, Ксения Крупенина, Денис Шиповских, Наталья Захаренкова
  
Жанр:
Комедия, CategoryForKids
  
Продолжительноcть:
76 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Михаил — бывший конструктор самолетов, а ныне просто дедушка, который постоянно попадает в нелепые ситуации. Однажды 31 декабря они с внуком Сережей приютили пса, который прятался от новогодних салютов. Псу дали имя Степка. Вскоре после того, как внука забрали родители, Михаилу становится плохо. И теперь у Степки есть совсем немного времени, чтобы позвать на помощь и спасти жизнь своему хозяину. Но сделать это не так-то просто, ведь никто из людей не знает собачьего языка. Единственный выход — найти Сережу, который, как кажется Степке, понимает его. И тогда четырехлапый герой отправляется на другой конец города навстречу невероятным приключениям.

