Мое собачье дело

Премьера: 05.12.2024

Режиссер: Александр Бабаев

Актеры: Максим Лагашкин, Ирина Пегова, Андрей Андреев, Анатолий Васильев, Юлия Сулес, Михаил Орлов, Александр Рудь, Виталий Евдокимов, Андрей Шутов, Ксения Крупенина, Денис Шиповских, Наталья Захаренкова

Жанр: Комедия, CategoryForKids

Продолжительноcть: 76 минут

Возрастные ограничения: 6+

Михаил — бывший конструктор самолетов, а ныне просто дедушка, который постоянно попадает в нелепые ситуации. Однажды 31 декабря они с внуком Сережей приютили пса, который прятался от новогодних салютов. Псу дали имя Степка. Вскоре после того, как внука забрали родители, Михаилу становится плохо. И теперь у Степки есть совсем немного времени, чтобы позвать на помощь и спасти жизнь своему хозяину. Но сделать это не так-то просто, ведь никто из людей не знает собачьего языка. Единственный выход — найти Сережу, который, как кажется Степке, понимает его. И тогда четырехлапый герой отправляется на другой конец города навстречу невероятным приключениям.