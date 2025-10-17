  1. Моя Слобода
Модернизм, Inc.

Премьера:
14.11.2025
 
Режиссер:
Джейсон Кон
  
Жанр:
Документальный
  
Продолжительноcть:
118 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

В молодости американскому архитектору Элиоту Нойесу довелось поработать под началом основателя Баухауса Вальтера Гропиуса, который привил ему ценности модернизма: простота форм, функциональность и вера в то, что дизайн способен сделать мир лучше. В 50-х, став арт-директором IBM, Нойес принес эти ценности в мир большого бизнеса. Именно он первым сформулировал концепцию корпоративного дизайна как визуального языка компании — проще говоря, революционную на тот момент и ставшую прописной истиной сегодня мысль о том, что в хорошем бизнесе прекрасно должно быть все, от продукции и логотипа до планировки офисов. Например, увидев вычислительную технику IBM — монстров с кучей непонятных переключателей и проводов, Нойес выдвинул идею «дружелюбных компьютеров», взаимодействовать с которыми просто и приятно (привет, Apple). О вехах карьеры Нойеса в IBM и его работе на других гигантов американского рынка в подробностях рассказывает этот фильм. «Модернизм, Inc.» и сам по себе — образец хорошего дизайна: компактный, динамичный, с человеческим лицом. За последнее качество отвечают дети героя: в фильме они вспоминают, каким был их отец и каково было расти в построенном им модернистском доме со стеклянными стенами и необычной планировкой.

