Мишель Гондри: DIY
Премьера:
15.11.2025
Режиссер:
Франсуа Немета
Жанр:
Документальный
Продолжительноcть:
80 минут
Возрастные ограничения:
18+
История главного фантазера в современном кино, автора лучших клипов Бьорк, White Stripes, Daft Punk и режиссера оскаровского «Вечного сияния чистого разума». Мишель Гондри — о том, как не бояться делать то, что нравится, и не терять связи со своим внутренним ребенком.
