Мишель Гондри: DIY

Премьера: 15.11.2025

Режиссер: Франсуа Немета

Жанр: Документальный

Продолжительноcть: 80 минут

Возрастные ограничения: 18+

История главного фантазера в современном кино, автора лучших клипов Бьорк, White Stripes, Daft Punk и режиссера оскаровского «Вечного сияния чистого разума». Мишель Гондри — о том, как не бояться делать то, что нравится, и не терять связи со своим внутренним ребенком.