Метод исключения
Премьера:
04.12.2025
Режиссер:
Пак Чхан Ук
Актеры:
Ли Бен Хон, Ем Хэ Ран, Сон Е Чжин, Пак Хи Сун, Ю Ен Сок, Чха Сын Вон, Ли Сун Мин, Юн Га И, О Даль Су, Чхве Мин Сик
Жанр:
Триллер, Трагикомедия, Криминальный
Продолжительноcть:
139 минут
Возрастные ограничения:
18+
Ман-су увольняют с бумажной фабрики, где он трудился десятки лет. Столкнувшись с безуспешными поисками работы, отчаянный Ман-су идет на крайние меры — он начинает устранять своих конкурентов.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 декабря, четверг
|
13:05
|Люксор Тула
|
20:50
|Люксор Тула
5 декабря, пятница
|
13:05
|Люксор Тула
|
18:40
|Люксор Тула
