Метод исключения

Премьера:
04.12.2025
 
Режиссер:
Пак Чхан Ук
  
Актеры:
Ли Бен Хон, Ем Хэ Ран, Сон Е Чжин, Пак Хи Сун, Ю Ен Сок, Чха Сын Вон, Ли Сун Мин, Юн Га И, О Даль Су, Чхве Мин Сик
  
Жанр:
Триллер, Трагикомедия, Криминальный
  
Продолжительноcть:
139 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Ман-су увольняют с бумажной фабрики, где он трудился десятки лет. Столкнувшись с безуспешными поисками работы, отчаянный Ман-су идет на крайние меры — он начинает устранять своих конкурентов.

