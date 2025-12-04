Метод исключения

Премьера: 04.12.2025

Режиссер: Пак Чхан Ук

Актеры: Ли Бен Хон, Ем Хэ Ран, Сон Е Чжин, Пак Хи Сун, Ю Ен Сок, Чха Сын Вон, Ли Сун Мин, Юн Га И, О Даль Су, Чхве Мин Сик

Жанр: Триллер, Трагикомедия, Криминальный

Продолжительноcть: 139 минут

Возрастные ограничения: 18+

Ман-су увольняют с бумажной фабрики, где он трудился десятки лет. Столкнувшись с безуспешными поисками работы, отчаянный Ман-су идет на крайние меры — он начинает устранять своих конкурентов.