Мажор в Дубае

Премьера: 30.10.2025

Режиссер: Егор Чичканов

Актеры: Павел Прилучный, Павел Чинарев, Елизавета Шакира, Линда Лапиньш, Аслан Гучетль, Винценц Кифер, Игорь Гулаков, Рауль Мамедов, Анна Цуканова-Котт, Эндрю Уинн, Абдулла Бин Хайдер, Сафия Яруллина

Жанр: Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 116 минут

Возрастные ограничения: 16+

Рейтинг: 6.10

Лучший друг Мажора Ваня Соловьев мечтает устроить роскошную свадьбу с Верой, но просить о деньгах считает недостойным. Решив заработать сам, он отправляется в Дубай, чтобы заняться криптовалютой. Однако вместо легкого дохода Ваня впутывается в криминальную авантюру международного масштаба и теперь вынужден скрываться в самом бедном районе Дубая. Здесь его и находит прилетевший спасать друга Соколовский, на пути у которого тут же встают местные финансовые воротилы и их головорезы.