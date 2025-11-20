  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Маша и медведи - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Маша и медведи

Маша и медведи

Премьера:
20.11.2025
 
Режиссер:
Антонина Руже
  
Актеры:
Виталия Корниенко, Людмила Артемьева, Снежана Самохина, Мирон Проворов, Зоя Бербер, Артем Гайдуков, Александр Жуков, Михаил Орлов, Павел Подкользин
  
Жанр:
Приключение, Фэнтези, CategoryForKids
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Маше предстоит спасти своего брата, который оказался под чарами лесной нечисти и превратился в козленка. Чтобы разрушить страшное проклятие, девочке предстоит объединить силы с самыми известными с детства сказочными героями — тремя медведями.

Сегодня
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 ноября, четверг
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 ноября, пятница
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 ноября, суббота
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 ноября, воскресенье
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 ноября, понедельник
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 ноября, вторник
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 ноября, среда
11:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Дело семейное
18 ноября - 9 декабря
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Время брутализма
16 ноября, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Я — Мартин Парр
15 - 22 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Трезвое село
18 ноября, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Соленая тропа
8 - 19 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Дракула
11 сентября - 19 ноября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.