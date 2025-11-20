Маша и медведи
Премьера:
20.11.2025
Режиссер:
Антонина Руже
Актеры:
Виталия Корниенко, Людмила Артемьева, Снежана Самохина, Мирон Проворов, Зоя Бербер, Артем Гайдуков, Александр Жуков, Михаил Орлов, Павел Подкользин
Жанр:
Приключение, Фэнтези, CategoryForKids
Возрастные ограничения:
6+
Маше предстоит спасти своего брата, который оказался под чарами лесной нечисти и превратился в козленка. Чтобы разрушить страшное проклятие, девочке предстоит объединить силы с самыми известными с детства сказочными героями — тремя медведями.
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 ноября, четверг
|
11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 ноября, пятница
|
11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 ноября, суббота
|
11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 ноября, воскресенье
|
11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 ноября, понедельник
|
11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 ноября, вторник
|
11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 ноября, среда
|
11:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
20 ноября, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
13:10
15:05
17:00
21 ноября, пятница
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
13:10
15:05
17:00
22 ноября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
13:10
15:05
17:00
23 ноября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
13:10
15:05
17:00
24 ноября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
13:10
15:05
17:00
25 ноября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
13:10
15:05
17:00
26 ноября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:15
13:10
15:05
17:00
18 ноября - 9 декабря
16 ноября, воскресенье 00:00
15 - 22 ноября
18 ноября, вторник 00:00
8 - 19 ноября
11 сентября - 19 ноября