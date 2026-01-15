Марти Великолепный
Премьера:
15.01.2026
Режиссер:
Джош Сафди
Актеры:
Тимоте Шаламе, Одесса Эзайон, Гвинет Пэлтроу, Фрэн Дрешер, Сандра Бернхард, Абель Феррара, Tyler The Creator, Пенн Джиллетт, Кевин О'Лири, Спенсер Гранезе, Коди Костро, Филипп Пети
Жанр:
Трагикомедия, Спортивный
Продолжительноcть:
150 минут
Возрастные ограничения:
18+
Марти Маузер — выдающийся игрок в настольный теннис, полный амбиций и страстей. Его желание стать больше, чем сам спорт, не знает границ. Однако у каждой победы есть обратная сторона. Соревнования, женщины, завистники, соперники, фанаты... На что пойдет Марти ради своей мечты?
