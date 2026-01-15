  1. Моя Слобода
Марти Великолепный

Премьера:
15.01.2026
 
Режиссер:
Джош Сафди
  
Актеры:
Тимоте Шаламе, Одесса Эзайон, Гвинет Пэлтроу, Фрэн Дрешер, Сандра Бернхард, Абель Феррара, Tyler The Creator, Пенн Джиллетт, Кевин О'Лири, Спенсер Гранезе, Коди Костро, Филипп Пети
  
Жанр:
Трагикомедия, Спортивный
  
Продолжительноcть:
150 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Марти Маузер — выдающийся игрок в настольный теннис, полный амбиций и страстей. Его желание стать больше, чем сам спорт, не знает границ. Однако у каждой победы есть обратная сторона. Соревнования, женщины, завистники, соперники, фанаты... На что пойдет Марти ради своей мечты?

Сегодня
15:15
Иллизиум (Новомосковск)
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Люксор Тула
18:20
Люксор Тула
20:05
Иллизиум (Новомосковск)
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Люксор Тула
21:30
Люксор Тула
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
15:15
Иллизиум (Новомосковск)
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Люксор Тула
20:05
Иллизиум (Новомосковск)
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Люксор Тула
21:30
Люксор Тула
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 января, суббота
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Люксор Тула
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Люксор Тула
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 января, воскресенье
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:20
Люксор Тула
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Люксор Тула
23:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 января, понедельник
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Люксор Тула
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 января, вторник
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Люксор Тула
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 января, среда
17:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Люксор Тула
22:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
